Власти Джелалабада сдали город талибам без боя

Запрещённая в РФ террористическая группировка «Талибан» взяла под контроль город Джелалабад, который является административным центром провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганского чиновника.
Собеседник агентства
По разным данным, талибы контролируют почти 90% территории Афганистана. Под контролем властей страны остался только один крупный город — столица Кабул.
Ранее стало известно, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана сбежала от талибов через границу с Узбекистаном. Она была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трёх раненых.