Власти Джелалабада сдали город талибам без боя

Запрещённая в РФ террористическая группировка «Талибан» взяла под контроль город Джелалабад, который является административным центром провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганского чиновника.

Собеседник агентства отметил , что в Джелалабаде боёв не было, поскольку «губернатор сдался талибам». Он пояснил, что город сдали, чтобы спасти жизни мирных жителей.

По разным данным, талибы контролируют почти 90% территории Афганистана. Под контролем властей страны остался только один крупный город — столица Кабул.

Ранее стало известно, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана сбежала от талибов через границу с Узбекистаном. Она была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ, при этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трёх раненых.