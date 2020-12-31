Власти Бангкока ужесточают ограничения на фоне COVID-19

https://static.news.ru/photo/3a46dc40-4d0a-11eb-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rachen Sageamsak/Global Look Press

Власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения. Чиновники запретили работать некоторыми предприятиям. Среди них и развлекательные заведения. Меры приняты для сдерживания распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

До этого мэрия столицы Таиланда закрыла школы под управлением городской администрации на две недели, до 17 января, из-за ситуации с COVID-19, передаёт газета Bangkok Post. С 2 января 2021 года приостановят свою деятельность пабы, бары и подобные им точки общепита. Кроме того, жители временно не смогут посещать аквапарки, детские площадки, интернет-кафе, арены для петушиных боёв, детские сады, секции боевых искусств, бани, спортплощадки, фитнес-клубы, салоны массажа. Также парикмахерские не будут обслуживать одного клиента дольше двух часов, а посетителям нельзя будет ждать стрижку в помещении, а в закусочных и кафе запретят употреблять спиртное.

За всё время пандемии в Таиланде зарегистрировали 7379 случаев COVID-19. Выздоровели около 4,3 тысячи пациентов, 64 умерли. На Бангкок приходится 1539 заражений коронавирусом.

На территории США за минувшие сутки выявлено 160,6 тысячи случаев заражения COVID-19. Общее количество заболевших в стране с начала пандемии превышает 20 млн человек. Об этом свидетельствует статистика Университета Джонса Хопкинса. Жертвами инфекции за 24 часа стал 2051 житель Штатов. Всего же там от коронавируса скончались 347,8 тысячи человек. В декабре суточный рекорд по приросту заразившихся, зафиксированный университетом, составил 249 тысяч человек. США продолжают лидировать по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. На втором месте находится Индия, где насчитывается более 10,3 млн случаев заражения. Замыкает первую тройку Бразилия (7,7 млн).

Ранее NEWS.ru писал, что действующий президент США Дональд Трамп выразил недовольство темпами вакцинации от коронавируса в ряде штатов. По его словам, кампания там проходит слишком медленно. Аналогично высказывался и избранный президент страны Джо Байден. Он заявил, что при нынешних темпах на вакцинацию всех жителей США потребуются годы.