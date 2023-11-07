Руководство аэропорта Денпасара, расположенного на Бали, усилило проверку иностранных туристов в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян, сообщает местное издание The Bali Sun. Согласно статистическим данным, число пациентов стремительно растет в столице Индонезии Джакарте. Предполагается, что вирусом могли заразиться около 3,6 тысячи человек.
Помимо туристов сотрудники аэропорта также будут тщательно проверять экипажи самолетов, прибывших из-за рубежа. Их обяжут проходить мимо тепловизионных камер, позволяющих выявить людей с повышенной температурой. Отмечается, что именно лихорадка является одним из основных признаков оспы обезьян. Тепловизионные камеры будут работать в аэропорту Денпасара в круглосуточном режиме.
Эта профилактическая мера направлена на поддержание безопасности и комфорта пользователей услуг в аэропорту, а также на предотвращение распространения оспы обезьян в регионе Бали, — уточнил генеральный менеджер управляющей компании аэропорта Хэнди Хейудхитьяван.
Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России ранее зафиксировал рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. По данным штаба, заболеваемость выросла в 73 российских регионах. Количество госпитализаций в период с 30 октября по 5 ноября составило 5042 человека.