На Бали усилили проверку туристов из-за вспышки опасного вируса Аэропорт Денпасара на Бали усилил проверки туристов из-за вспышки оспы обезьян

Фото: Kuncoro Widyo Rumpoko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство аэропорта Денпасара, расположенного на Бали, усилило проверку иностранных туристов в связи с ростом заболеваемости оспой обезьян, сообщает местное издание The Bali Sun. Согласно статистическим данным, число пациентов стремительно растет в столице Индонезии Джакарте. Предполагается, что вирусом могли заразиться около 3,6 тысячи человек.

Помимо туристов сотрудники аэропорта также будут тщательно проверять экипажи самолетов, прибывших из-за рубежа. Их обяжут проходить мимо тепловизионных камер, позволяющих выявить людей с повышенной температурой. Отмечается, что именно лихорадка является одним из основных признаков оспы обезьян. Тепловизионные камеры будут работать в аэропорту Денпасара в круглосуточном режиме.

Эта профилактическая мера направлена на поддержание безопасности и комфорта пользователей услуг в аэропорту, а также на предотвращение распространения оспы обезьян в регионе Бали, — уточнил генеральный менеджер управляющей компании аэропорта Хэнди Хейудхитьяван.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в России ранее зафиксировал рост числа зараженных коронавирусной инфекцией. По данным штаба, заболеваемость выросла в 73 российских регионах. Количество госпитализаций в период с 30 октября по 5 ноября составило 5042 человека.