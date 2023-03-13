Власти Бали пересадили туристов с мотоциклов на общественный транспорт Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы после резонансных ДТП

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Власти Бали приняли решение о введении ограничений для туристов, в особенности иностранцев, на аренду мотоциклов из-за частых ДТП. Губернатор Ваян Костер в ходе пресс-конференции заявил, что отныне взять напрокат транспорт можно будет только у турагентств, передает индонезийское издание Antara News. По его словам, туристы массово пренебрегают правилами дорожного движения и игнорируют правила безопасности на транспортном средстве.

[Туристам] Больше не разрешается использовать транспортные средства не от турагентов. Аренда теперь под запретом, — сказал Костер.

По словам губернатора, балийская полиция зафиксировала множество случаев, как иностранные туристы нарушали ПДД, в том числе садились за управление транспортом без одежды, без предметов защитной экипировки и даже не имея водительских удостоверений.

Глава Бали указал, что решение принимается только сейчас потому, что из-за коронавирусных ограничений в предыдущий год на Бали почти не было туристов.

В январе РБК сообщил, что российские туристы с января по сентябрь 2022 года совершили 79 100 туристических поездок на Мальдивы и 188 500 поездок в Таджикистан. Эти показатели в два раза превышают допандемийный уровень 2019 года — 38 000 и 104 000 поездок соответственно.