Вирус на свободе: в КНР, возможно, почти четверть населения больна ковидом Власти КНР отказались от политики "нулевой терпимости" к ковиду и теперь, похоже, ждут, пока вирус возьмет свое и утихнет

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Общегородской карантин в Шанхае

Медицинский персонал на всей территории Китая переведен на казарменное положение. Врачам приказано немедленно прибыть в Пекин, где накануне Нового года эпидемия COVID-19 вновь вырвалась из-под контроля. Все усилия властей в войне с коронавирусом, включая вызвавшую протесты населения политику «нулевой терпимости», пошли насмарку. И Новый год Китай встретит, похоже, больным.

Опустевшие улицы китайских городов

Более полутысячи врачей из разных провинций КНР получили в минувшие выходные «мобилизационные предписания». Им предписано приехать в столицу, которую накрыла волна заражений коронавирусом, невиданная за последние три года. Власти Китая уже не могут замалчивать масштабы новой волны эпидемии, особенно после того, как от COVID-19 умерло несколько знаменитых людей — оперная певица, известный футболист и модный дизайнер.

Даже по официальным данным, 26 декабря в КНР число зарегистрированных и подтвержденных случаев заражения COVID-19 преодолело психологически важную отметку в один миллион только в одной провинции Чжэцзян. В этот же день отмечена другая круглая цифра: 26 декабря за одни сутки зафиксировано пять тысяч летальных исходов. Если коронавирус будет распространяться такими же темпами, к концу января число инфицированных достигнет 3,7 миллиона, а к марту — 4,2 миллиона. Для сравнения: на пике пандемии в США число инфицированных составляло 1,4 млн человек.

При этом точная статистика неизвестна. Национальная комиссия здравоохранения Китая (NHC) перестала публиковать ежедневные данные о COVID-19 из-за сомнений в их надежности, поскольку число случаев заражения резко возросло после ослабления коронавирусных ограничений. В то же время американское новостное агентство Bloomberg предполагает, что всего в стране уже заболели не менее 250 млн человек при общем населении около 1,4 млрд.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Люди выстраиваются в очередь, чтобы посетить врача в промышленном парке в Нанкине, провинция Цзянсу

У нас на работе, например, за последние недели ковидом заболели несколько десятков человек, — рассказал NEWS.ru живущий в Гуанчжоу на юге Китая российский писатель и блогер Илья Фальковский. — То, что я вижу, ходя по улицам, производит устрашающее впечатление. Улицы полупустые, для Китая это выглядит апокалиптически. Больницы вообще не принимают новых пациентов, их просто негде размещать. Люди массово скупают противовирусные препараты. Мы с женой-китаянкой несколько дней не могли найти в продаже, например, ибупрофен. Но со стороны властей, наоборот, наблюдается полное спокойствие, ни о каких локдаунах речи не идет. Наоборот, официально говорится о том, что все ограничения «нулевой терпимости» будут сниматься и далее.

Пока нельзя точно сказать, явился ли нынешний всплеск заболеваемости следствием отказа от политики «нулевой терпимости», которую власти КНР без лишнего шума спустили на тормозах после того, как в декабре в разных городах страны произошли массовые акции протеста. Чтобы выпустить пар, китайские власти, не афишируя, отменили обязательное тестирование на ковид, как и требование под угрозой уголовного преследования сообщать о позитивных результатах тестов.

Нынешняя волна коронавируса означает, что COVID-19 в Китае никогда не был полностью побежден. Стоило лишь властям чуть-чуть разжать ежовые рукавицы, как вирус снова вырвался на свободу. Это доказала произошедшая в уходящем году вспышка COVID-19 в Гонконге. Но там ее удалось быстро погасить благодаря островному положению этого города.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Очередь, чтобы купить наборы для тестирования на антиген COVID-19 в аптеке в Нанкине

Коронавирус против планов партии

ВОЗ опасается, что предстоящий китайский Новый год (по лунному календарю он начнется 22 января 2023 года) может стать не праздником, а общенациональными поминками. Всё происходящее выглядит как издевательство коронавируса над объявленными в октябре на ХХ съезде КПК планами партии и правительства сделать 2023 год годом постковидного восстановления экономики и общественной жизни.

Известный своей въедливостью британский журнал The Economist публикует математическую модель, согласно которой реальное количество смертей от коронавируса может значительно превышать официальные данные. Ведь в угоду оптимистичной статистике Минздрав КНР осенью пересмотрел определение, что считается летальным исходом по причине ковида. Это было нужно не по медицинским, а по политическим причинам: Компартия Китая в те дни проводила очередной съезд, на котором принималось историческое решение о третьем сроке ее генсека Си Цзинпина. Проводить такое мероприятие в обстановке эпидемии выглядело бы как пир во время чумы. Сейчас пир завершился, и чуму больше ничего не ограничивает.

Нулевым днем новой вспышки при расчетах The Economist взял 15 декабря 2022 года. Впрочем, другие источники, например то же агентство Bloomberg, считают, что резкий рост заболеваемости начался 11 декабря — тогда в клиниках зафиксировали 22 тысячи обращений с жалобами, это в 16 раз больше, чем неделей раньше.

Использованная журналом математическая модель (известная у эпидемиологов как SEIR) показывает, что количество летальных исходов от начавшейся новой волны коронавируса в одном только Китае составит не менее 1,5 миллиона. Из этого количества смертей подавляющее большинство (90%) прогнозируется в возрастной группе старше 60 лет. В то же время в возрастной группе экономически активного населения умрет от COVID-19 только около 2% заболевших. Это, кстати, позволит правительству избежать введения локдаунов и тем самым удержать экономику в более или менее сносном состоянии.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press Медицинский работник собирает информацию о жителях, проходящих тест на нуклеиновую кислоту в жилом комплексе в Хух-Хото, провинция Внутренняя Монголия

Пекинский корреспондент CNN, впрочем, обратила внимание на то, что в минувшие выходные столичные рестораны и торговые центры были непривычно пустыми. Но уже в понедельник ни в Пекине, ни в Шанхае, ни в других городах Китая не было замечено каких-либо ограничений на передвижения населения, разве что почти все прохожие вновь надели медицинские маски.

Специалисты предрекают, что инфицированными до конца марта так или иначе окажется 96% населения Китая — то есть около 1,4 млрд человек. Заведомо понятно, что с таким потоком заболевших, если среди них окажется достаточно тяжелых случаев, не справится ни одна система здравоохранения в мире. По официальным данным за декабрь, в Китае во всех больницах имеется только 138 тысяч мест для интенсивной терапии. Но ВОЗ сомневается в правдивости этой цифры, поскольку всего несколько месяцев назад это число было в два раза меньше.

Гонка за короной

Эпидемиологи видят единственное спасение от такого трагического сценария в том, чтобы правительство КНР успело в ближайшие несколько недель вакцинировать бустерными прививками около 90% населения в старших, самых уязвимых перед «короной», возрастных группах населения. В этом случае количество летальных исходов можно будет удержать в пределах 72 тысяч смертей. Эксперты называют это гонкой наперегонки между коронавирусом и эпидемиологами. Последние должны вакцинировать каждые сутки больше людей, чем успеет захватить вирус. Тогда нынешняя волна COVID-19 хоть и растянется по времени, однако станет более «плоской» и менее летальной по последствиям.

Фото: Shutterstock Лабораторные исследования

Заметно, что тревожные предупреждения и публикации про вспышку коронавируса в Китае происходят из зарубежных источников, в то время как китайские СМИ не замечают ничего экстраординарного, указал NEWS.ru президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Власти Китая, конечно, не закрывают глаза на то, что в декабре на самом деле отмечается рост случаев заболевания ковидом. Но на этот раз вирус не застал общество врасплох, как это было в 2019 году. Китайцы выработали к нему коллективный иммунитет и в медицинском, и в психологическом смысле. Это в каком-то роде здоровый фатализм: они готовы к тому, чтобы переболеть ковидом «на ногах», не давая ему вновь навредить экономике и планам партии на возрождение. Западные же аналитики выдают желаемое за действительное, потому что желаемое для них как раз чтобы нашлись какие-то факторы, которые это возрождение экономики КНР заторомозили бы.

Среди всего этого радует хотя бы то, что нынешняя вспышка вызвана уже известными подвариантами омикрон-штамма. По крайней мере, так сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на глобальную базу данных геномов вирусов.