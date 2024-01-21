Умер известный соратник Ким Чен Ына Умер экс-председатель Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Цой Тхэ Бок

Экс-председатель Верховного народного собрания КНДР Цой Тхэ Бок скончался, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Он занимал должность дольше всех остальных — с 1998 по 2019 год.

По данным ЦТАК, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын почтил память о погибшем 21 января, от его имени был возложен венок. В сообщении агентства говорится, что Цой Тхэ Бок был «солдатом революции, преданным великому вождю товарищу Ким Ир Сену и великому руководителю товарищу Ким Чен Иру», а также внес особый вклад в революционное дело чучхе и являлся ветераном партии.

Ранее пресс-служба аппарата помощников министра иностранных дел КНДР сообщила, что Пхеньян высоко оценивает роль России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире. В ведомстве выразили надежду, что Москва и дальше будет придерживаться самостоятельной политики.

Кроме того, в ведомстве заявили, что визит главы МИД КНДР Цой Сон Хи в РФ является важным шагом на пути к надежному развитию двусторонних отношений Москвы и Пхеньяна, которые устремлены в будущее. Уточняется, что стороны добились глубокого стратегического взаимопонимания по разным региональным и международным вопросам, в том числе по ситуации вокруг Корейского полуострова.