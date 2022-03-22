Вьетнамский авиаперевозчик заявил о приостановке полётов в Россию

Вьетнамский нацперевозчик Vietnam Airlines объявил о приостановлении полётов в Россию с 25 марта, пишет VnExpress. При этом авиасообщение с РФ, ранее прерванное из-за пандемии, возобновилось только в январе.

Как отметили в компании, это потребовалось для того, чтобы пересмотреть и уточнить процедуры, требования и правила в отношении страхования транспортных средств, которые выполняют авиарейсы в Российскую Федерацию.

При этом в авиакомпании заявили, что на неё не оказывает влияния напряжённая ситуация в российско-украинских отношениях. Данный авиаперевозчик не использует для полётов зону, которую затронула нынешняя напряжённостью между Москвой и Киевом.

Южнокорейская авиакомпания Korean Air ранее объявила о приостановке грузовых и пассажирских рейсов во Владивосток до конца апреля. Наряду с этим компания отменяет грузовые авиаперевозки, которые предусматривают остановку в столице России.

Решение о приостановке перевозок в компании объяснили «эксплуатационными проблемами и проблемами безопасности». Рейсы из Сеула в европейские страны будут перенаправляться через Китай, Турцию и Казахстан. Это прибавит 2 часа 45 минут к продолжительности рейса. Самолёты из восточных районов Северной Америки будут летать в Южную Корею через Тихий океан и Аляску, добавляя таким образом два часа ко времени полёта.