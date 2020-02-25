https://static.news.ru/photo/14f3edf0-57d5-11ea-9e84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи военного госпиталя в Ханое успешно пересадили конечность от живого донора реципиенту. Операция стала первой подобной в мире.

31-летний пациент лишился части руки, получив травму на производстве в 2016 году. Из-за потери конечности он столкнулся с жизненными трудностями. Спустя время в госпиталь поступил мужчина, также травмированный на работе. Несмотря на попытки медиков спасти его руку, у пациента началась гангрена. Конечность ампутировали, однако врачи пришли к выводу, что она может быть пересажена.

Тогда хирурги убедили вьетнамца стать донором. Его кисть пересадили мужчине, потерявшему руку в 2016 году, сообщает sggpnews.

Ранее британский нейрохирург Брюс Мэтью заявил, что успешная пересадка головы может быть осуществлена в ближайшем десятилетии, писал NEWS.ru.