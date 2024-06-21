Вьетнам захотел вернуться к работе над ядерной энергетикой Росатом: Вьетнам размышляет над возвращением к теме ядерной энергетики

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Руководство Вьетнама демонстрирует желание вернуться к теме ядерной энергетики, заявил РИА Новости глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. По его словам, переговоры о строительстве АЭС возобновятся после того, как власти страны примут соответствующее решение.

Сейчас нынешнее руководство Вьетнама демонстрирует желание возврата к теме ядерной энергетики вообще. И когда такое решение будет принято, автоматически возобновятся переговоры, — отметил Лихачев.

Он напомнил, что на рубеже 2016-2018 годов Вьетнам принял решение «вообще не использовать атомную энергию в энергобалансе». Однако даже тогда атомные технологии в стране остались и сотрудничество с Россией продолжалось по проекту центра ядерных технологий.

Ранее он сообщал, что Москва и Ханой могут вернуться к переговорам по теме строительства атомной электростанции во Вьетнаме, и этот момент «не за горами». Вьетнам учитывает зеленую повестку и необходимость перехода к экологически чистым источникам энергии. В этой связи строительство в стране АЭС становится более реальным, пояснил он.

До этого президент России Владимир Путин не исключил открытия во Вьетнаме при содействии РФ центра ядерной науки и технологий. Об этом он написал в статье главы государства для газеты «Нян зан». Однако, как указано, около десяти лет назад Ханой приостановил реализацию плана по строительству атомной электростанции, и все еще неясно, намерен ли он пересмотреть эту позицию.