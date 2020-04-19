Вьетнам выразил ноту протеста Китаю из-за спорных островов

https://static.news.ru/photo/e16382a2-8259-11ea-946e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guenter Fischer/imageBROKER.com/Global Look Press

Директор МИД Социалистической Республики Вьетнам Ле Тхи Тху Ханг заявил о несогласии страны с решением Китая касательно спорных островов в Восточном море. По её мнению, такие шаги не имеют законной силы и противоречат духу добрососедства в отношениях двух стран.

Такие шаги китайской стороны серьезно нарушают суверенитет Вьетнама над архипелагом Чыонгша и островами Хоангша. Они не идут на пользу отношениям между странами и способствуют осложнению обстановки в Восточном море, в регионе и в мире, — подчеркнула Тху Ханг.

Соответствующее заявление было сделано после объявления КНР о создании территориальных округов Наньша и Сиша. Они будут административно подчинены муниципалитету города Саньша на острове Хайнань. По мнению властей Вьетнама, Ханой имеет достаточно исторических и юридических оснований, которые подтверждают его суверенитет.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Вьетнама намерены разместить вернувшихся из Китая граждан в военных лагерях.