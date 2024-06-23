Вьетнам после визита Путина сделал неожиданное заявление о США МИД Вьетнама назвал США стратегическим партнером после визита Путина

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Буй Тхань Шон

США являются стратегическим партнером Вьетнама, заявил министр иностранных дел Вьетнама Буй Тхань Шон спустя несколько дней после визита президента РФ Владимира Путина в Ханой. По его словам, отношения двух стран «никогда не были крепче, чем сейчас». Кроме того, глава внешнеполитического ведомства сообщил о готовности Ханоя и дальше развивать сотрудничество с Вашингтоном, пишет Vietnam Plus.

Министр Буй Тхань Шон подтвердил, что Вьетнам всегда считал США стратегически важным партнером и готов работать с Соединенными Штатами для содействия эффективному, стабильному и существенному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства на основе взаимного уважения друг к другу, — сказано в сообщении.

Буй Тхань Шон выступил с заявлением об отношениях с США после встречи с помощником американского госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком, которая прошла 22 июня.

Вьетнам с официальным визитом 19 июня посетил Владимир Путин. Он провел переговоры с главой государства, генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии, премьер-министром и председателем Национального собрания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит Путина в Ханой, заявил о планах США по давлению на партнеров России, в том числе на Вьетнам. По его словам, Москва предлагает сотрудничество, построенное исключительно на взаимной выгоде и отвечающее интересам союзников.