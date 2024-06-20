Вьетнам и РФ решили, как поступят с соглашением о зоне свободной торговли То Лам: Вьетнам и Россия задействуют потенциал соглашения о ЗСТ по максимуму

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Церемония официальной встречи Владимира Путина Президентом Вьетнама То Ламом

Вьетнам и Россия договорились задействовать максимальный потенциал соглашения о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕАЭС от 2015 года, заявил вьетнамский лидер То Лам после переговоров главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва и Ханой также планируют повысить эффективность сотрудничества в сфере инвестиций и энергетики.

Экономическое сотрудничество является одной из важнейших опор. Мы договорились максимально задействовать наше соглашение о зоне свободной торговли между Вьетнамом и ЕврАзЭС, — сказал он.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев ранее заявил, что Москва и Ханой могут вернуться к переговорам по теме строительства атомной электростанции во Вьетнаме. По его словам, в настоящий момент вьетнамские власти не рассматривают этот вопрос, но вскоре это может измениться.

До этого Путин заявил о планах запустить СПГ-проекты и центр ядерных технологий во Вьетнаме. По словам главы государства, компания «Русгидро» также заинтересована принять участие в реконструкции и увеличении мощности гидроузлов на вьетнамских реках.

Также российский лидер заявлял в интервью изданию «Нян зан», что Москва надеется, что вьетнамские инвесторы будут активнее проявлять себя на российском рынке и использовать все имеющиеся для этого возможности. Глава государства подчеркнул, что страны продолжат строить двусторонние отношения и развивать сотрудничество.