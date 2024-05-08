Вербовщиков в зону конфликта на Украине нашли в Индии Власти Индии арестовали вербовщиков в зону конфликта на Украине

Фото: МО Украины

Сотрудники Центрального бюро расследований (CBI) в Индии задержали четырех человек, вербовавших людей на службу в зоне спецоперации на Украине, сообщило в социальной сети X (Twitter) CBI. Вербовщики обещали «прибыльную работу за рубежом».

По версии следствия, граждан Индии заманивали «на высокооплачиваемую работу в России» через соцсети и местных агентов. Согласившихся обучали военному делу и отправляли в зону конфликта против их желания.

Одним из ключевых участников схемы оказался житель индийского штата Тамилнад Ниджил Джоби Бенсам, который в России работал переводчиком. Его задержали и арестовали в конце апреля вместе с Энтони Майклом Элангованом из штата Мумбаи, который оформлял визы и билеты в РФ.

Еще двух вербовщиков (Йесудаса Прияна и Аруна Норберта) задержали 7 мая в штате Керала. По версии следствия они были основными рекрутерами сети. Расследование продолжается.

Ранее Министерство труда Киргизии заявило, что граждан республики, в том числе несовершеннолетних, пытаются вербовать для участия в террористических актах на территории России. Чаще всего это происходит через сайты знакомств. Власти призвали жителей «не поддаваться на различные провокации», не трудоустраиваться через соцсети, а также внимательно следить за детьми.