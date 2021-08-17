Талибы помогли британцам эвакуировать граждан из Афганистана

Движение «Талибан» (организация запрещена на территории России) помогает британским солдатам, которые эвакуируют гражданских лиц из Афганистана. Об этом заявил глава Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Ник Картер в интервью Sky News.

По словам военного, талибы обеспечивают безопасность эвакуации и оказывают общую помощь в аэропорту Кабула. Картер отмечает адекватное поведение боевиков. Чиновник подчёркивает возможность того, что захватившее власть в стране исламское движение «Талибан» стало более умеренным в желании избежать международной изоляции.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Теперь они контролируют всю территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны в Оман. При побеге из Кабула он захватил $169 млн.

Ранее сообщалось о стрельбе рядом с аэропортом Кабула. По данным СМИ, стреляли не боевики «Талибана», а американские солдаты с борта вертолёта по толпе гражданских лиц. Жертвами инцидента стали три мирных жителя и ещё десять получили различные ранения. Сообщается, что с винтокрылой машины вёлся неприцельный автоматический огонь в сторону толпы.