В Южной Корее заявили об угрозе мировой войны из-за конфликта в Израиле Лидер Южной Кореи допустил вероятность масштабной войны из-за ситуации в Израиле

Фото: Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт между Израилем и Палестиной может перерасти в полномасштабную войну с участием третьих сторон, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. По его словам, которые приводит информагентство Yonhap, в боевые действия могут вступить Иран, США, Великобритания, Франция и ряд других стран. Правительство Южной Кореи призывает своих граждан покинуть территорию Израиля.

Отмечается, что в Южной Корее уже начали принимать меры безопасности в отношении сограждан на фоне военного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В настоящее время в Израиле находятся около тысячи южнокорейских граждан. Жертв среди них нет, посольство страны не пострадало. Во вторник, 10 октября, из Израиля вылетит самолет авиакомпании Korean Air с 191 человеком на борту.

По словам Юн Сок Ёля, палестино-израильский конфликт также может повлиять на экономику Южной Кореи, зависящей от внешней торговли. Он призвал правительство страны быть готовым к возможным изменениям, в частности к росту цен на нефть.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва продолжает поддерживать контакты с Палестиной и Израилем для выяснения судьбы российских граждан. Предполагается, что россияне могли оказаться в заложниках у членов движения ХАМАС.