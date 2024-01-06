В Южной Корее заявили о втором дне обстрелов на границе со стороны КНДР Yonhap: КНДР выпустила 60 артиллерийских снарядов на границе с Южной Кореей

Фото: Rok Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР второй день ведет обстрелы на границе с Южной Кореей, сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных. По их данным, Пхеньян выпустил около 60 артиллерийских снарядов.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал артиллерийские обстрелы в юго-западных прибрежных районах Севера, которые продолжались в течение часа с 16:00 (10:00 мск), — говорится в сообщении.

Накануне Younhap сообщало, что береговая артиллерия КНДР выпустила в направлении южнокорейских островов в Желтом море более 200 снарядов. На островах Ёнпхёндо и Пэннёндо объявляли эвакуацию, местных жителей призывали срочно покинуть территории в связи с «возможной провокацией» КНДР.

6 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о визите Ким Чен Ына на завод по производству пусковых установок для ракет. Лидер Северной Кореи появился на предприятии вместе с дочерью, его также сопровождали члены профильного руководства и представители ЦК Компартии Кореи.

6 января северокорейский вождь Ким Чен Ын выразил премьер-министру Японии Фумио Кисиде соболезнования в связи с землетрясением, произошедшим в префектуре Исикава 1 января. Лидер КНДР направил лидеру страны телеграмму, выразив сочувствие семьям погибших и пострадавшим японцам, хотя обычно Ким Чен Ын придерживается бескомпромиссной милитаристской риторики в отношении Токио. Так, в сентябре 2023 года он обвинил Японию, Южную Корею и США в создании «азиатской версии» НАТО.