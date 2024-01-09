В Южной Корее запретили есть собак, несмотря на протесты фермеров Южнокорейский парламент запретил есть собак

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Парламент Южной Кореи принял законопроект, запрещающий употребление в пищу и продажу собачьего мяса, сообщает Reuters. Предложенный правящей партией законопроект был принят подавляющим большинством в 208 голосов при двух воздержавшихся в однопалатном парламенте после того, как двухпартийный комитет по сельскому хозяйству одобрил его.

По данным Reuters, все больше корейцев считают собак домашними животными и растет критика того, как собак забивают. В стране чаще употребляют собак в пищу именно пожилые граждане.

Поддержка запрета выросла при президенте Юн Сок Ёле, который приютил шесть собак и восемь кошек вместе с первой леди Ким Кеон Хи, которая также является ярым критиком потребления собачьего мяса. При этом по всей стране проходили протесты фермеров, где-то сопровождавшиеся стычками с полицией.

В ноябре в Сеуле южнокорейские фермеры подрались с полицией во время митинга против законопроекта. Председатель Корейской ассоциации собаководов Джу Ён Бон при этом заявил, что если закон будет принят, то миллионы собак окажутся на улицах страны. Правительство планирует запретить разведение, убой, распространение и продажу собак для потребления человеком, но примет во внимание период подготовки, переходный период и период закрытия отрасли. В случае принятия закон начнет работать с 2027 года. При этом для людей, лишившихся работы вследствие новой нормы, будет предусмотрена материальная компенсация.