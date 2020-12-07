В Южной Корее выявили новые очаги птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/51e3f126-3892-11eb-b008-fa163e074e61_660.jpg Фото: Josef Vostarek/CTK/Global Look Press

Два новых очага птичьего гриппа H5N8, один из которых имеет высокопатогенный штамм, выявлены на птицефермах в Южной Корее.

Один из очагов инфекции был обнаружен в яйцах птиц в хозяйстве города Йоджу в провинции Кёнгидо, находящегося в 105 километрах от столицы Южной Кореи. Как сообщает агентство Yonhap, на птицеферме в общей сложности будет уничтожено около 193 тысяч кур и 7 тысяч уток. В течение двух суток запрещено перемещать птиц и яйца на всех фермах, расположенных поблизости.

Второй очаг птичьего гриппа был выявлен в хозяйстве в уезде Ымсон провинции Чхунчхон-Пукто в 130 км от Сеула. На ферме разводят перепелов и других птиц семейства фазановых. В настоящее время на ферме около 726 тысяч пернатых. Будут ли они уничтожены из-за обнаружения вируса, не сообщается.

В конце ноября власти Южной Кореи приняли решение уничтожить 290 тысяч цыплят, 100 тысяч уток и 19 тысяч уток-бройлеров из-за вспышки вируса штамма H5N8 среди домашней птицы в одном из хозяйств страны. Тогда учёные выявили очаг высокопатогенного птичьего гриппа в птицеводческом хозяйстве в провинции Чолла-Пукто, специализирующемся на разведении уток.

Как сообщал NEWS.ru, накануне вспышки птичьего гриппа высокопатогенного штамма H5N8 привели к необходимости уничтожить 40 тысяч индеек на птицефермах Великобритании. 30 тысяч птиц убили в графстве Норфолк на востоке страны, ещё больше 10 тысяч — в Северном Йоркшире.