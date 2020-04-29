В Южной Корее впервые за весну не выявили случаев локальной передачи вируса

https://static.news.ru/photo/a3cf50f4-8ab7-11ea-8c13-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

В Республике Корея впервые за 72 дня, с 18 февраля, не было зарегистрировано ни одного случая локальной передачи коронавирусной инфекции.

За последние сутки в азиатской стране выявили четырёх пациентов с COVID-19, эти случаи являются завезёнными из-за границы, сообщает CNN со ссылкой на южнокорейские центры по контролю и профилактике заболеваний.

С начала вспышки коронавируса в Южной Корее было выявлено 10 765 случаев заражения, 247 пациентов скончались, 9059 человек излечились.

Власти Республики Корея начали налоговую проверку в отношении секты «Синчхончжи», которую обвиняют в массовом распространении COVID-19 в городе Тэгу и в провинции Кёнсан-Пукто, писал NEWS.ru.