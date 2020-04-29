В Южной Корее впервые за весну не выявили случаев локальной передачи вируса

В Республике Корея впервые за 72 дня, с 18 февраля, не было зарегистрировано ни одного случая локальной передачи коронавирусной инфекции.
За последние сутки в азиатской стране выявили четырёх пациентов с COVID-19, эти случаи являются завезёнными из-за границы,
С начала вспышки коронавируса в Южной Корее было выявлено 10 765 случаев заражения, 247 пациентов скончались, 9059 человек излечились.
Власти Республики Корея начали налоговую проверку в отношении секты «Синчхончжи», которую обвиняют в массовом распространении COVID-19 в городе Тэгу и в провинции Кёнсан-Пукто, писал NEWS.ru.
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