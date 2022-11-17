В Южной Корее рассказали о пуске КНДР баллистической ракеты Военные Южной Кореи засекли запуск КНДР баллистической ракеты малой дальности

Фото: Winfried Rothermel/imago-images.de/Global Look Press

Военные Южной Кореи засекли запуск КНДР одной баллистической ракеты малой дальности. Ракету запустили в сторону Японского моря, сообщает Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Наши военные примерно в 10:48 (04:48 мск) в четверг 17 ноября засекли пуск Северной Кореей одной баллистической ракеты малой дальности в сторону Японского моря из района города Вонсан провинции Канвондо, — уточнили в комитете.

В Южной Корее также рассказали об усиленном наблюдении за КНДР. В Сеуле добавили, что сохраняют оборонную готовность, в чем помогает тесное сотрудничество с США.

Ранее стало известно, что Южная Корея смогла достать с морского дна обломки ракеты, которую КНДР запустила 2 ноября в сторону южнокорейской территории, спровоцировав воздушную тревогу у южан. К некоторому удивлению местных специалистов, обломки оказались с надписями на русском языке, а сама ракета — советская С-200.