В Южной Корее раскрыли, что определяет уровень поставок оружия на Украину Yonhap: уровень военных поставок Южной Кореи на Украину зависит от России

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Характер и масштаб поставок оружия на Украину зависит от действий России, сообщает Yonhap со ссылкой на сотрудника администрации президента Южной Кореи. Основным критерием выступает степень развития отношений Москвы и Пхеньяна.

Существуют различные варианты относительно поставок оружия, и наша позиция в отношении последних тенденций в отношениях России и Северной Кореи будет зависеть от того, как в Москве подойдут к ситуации, — заявил собеседник агентства.

Издание утверждает, что Сеул придерживается стратегической неопределенности в части поддержки Киева. Такой подход рассматривается как средство давления и обусловлен необходимостью не допустить передачи военных технологий Пхеньяну. Не исключается возможность поставки на Украину боеприпасов калибра 155 мм и систем противовоздушной обороны.

Также сообщалось, что представители финансовых ведомств Японии и Южной Кореи проведут консультации, одной из тем которых станет введение новых ограничений против России и КНДР. Стороны намерены обменяться мнениями о методах, которые позволят нарушить приток финансов в эти страны. Встреча запланирована на 25 июня, она пройдет в Сеуле. Меры рассматриваются как ответ на Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном.