В Южной Корее проверят данные о смерти наемников на Украине Южная Корея проверяет информацию о пяти убитых в зоне СВО наемниках

Фото: МО Украины

МИД Южной Кореи проверяет информацию о смерти пяти из 15 южнокорейских наемников, которые участвовали в боевых действиях на Украине на стороне Вооруженных сил Украины, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство азиатского государства. Проверка последовала после того, как Минобороны РФ опубликовало обширные данные по участию наемников в СВО и их потерям. Среди них значились и бойцы из Южной Кореи.

Нам известно о заявлении российской стороны, мы проверяем информацию, — сообщили в МИД Южной Кореи.

Министерство обороны России ранее сообщило, что российские силы за время специальной военной операции ликвидировали 5962 иностранных наемника. Наибольшее число уничтоженных «солдат удачи» являются гражданами Польши — 1497 человек из прибывших 2960. Всего же, по данным военного ведомства, в ряды ВСУ вступили 13 387 иностранных граждан. Южнокорейских военных прибыло на Украину 15, пять из них убиты.

В марте министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик усомнился в реальности украинской версии о событиях в Буче, где Киев приписывает российским военным преступления против мирных граждан. При этом глава ведомства раскритиковал действия России в конфликте с Украиной, добавив, что «такого не должно происходить».