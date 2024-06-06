В Южной Корее ответили на мусорную атаку со стороны КНДР CNN: активисты из Южной Кореи отправили в КНДР шары с музыкой и сериалами

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Активисты из Южной Кореи отправили в Корейскую Народно-Демократическую Республику воздушные шары с флеш-накопителями, на которых записаны корейские сериалы и музыка в жанре k-pop, сообщает американский телеканал CNN. Это стало ответом на запуск шаров с мусором и навозом со стороны КНДР.

Отмечается, что акцию провели участники движения «Борцы за свободную Северную Корею». Активисты отправили в сторону северного соседа порядка 200 тысяч антиправительственных листовок, пяти тысяч USB-накопителей, содержащих музыкальные клипы и сериалы, а также две тысячи однодолларовых купюр на 10 воздушных шарах.

Сообщается, что данное движение, в котором также участвуют беженцы из Северной Кореи, уже проводило подобные акции. До этого они отправляли в КНДР лекарства, продукты, радиоприемники и вырезки с новостями.

Ранее объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщал, что КНДР 1 июня продолжила запускать в сторону республики воздушные шары с мусором. Предположительно, с 14:00 мск было отправлено порядка 600 штук таких шаров. Некоторые шары достигли Сеула и провинции Кенгидо. Отмечается, что в пакетах, привязанных к ним, находились окурки, бумага, канцелярские товары и другой мусор.