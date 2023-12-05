В Южной Корее открестились от поставок Украине снарядов Минобороны Кореи опровергло данные о рекордных поставках снарядов на Украину

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Республика Корея оказывает Украине только гуманитарную помощь и предоставляет ряд военных товаров, но не поставляет вооружения и снарядов, заявили в Министерстве национальной обороны страны, передает ТАСС. Таким образом Сеул прокомментировал информацию газеты The Washington Post о том, что Южная Корея поставила Киеву снарядов больше, чем все страны Евросоюза вместе взятые.

Позиция нашего правительства совсем не изменилась. Вы, видимо, верите заявлениям иностранных СМИ больше, чем нашим словам. Мы заявляли не раз, что наши военные оказывают поддержку Украине в ее борьбе за сохранение независимости, предоставляя гуманитарную помощь и военные товары, — заявили в ведомстве.

В статье The Washington Post утверждалось, что Сеул ведет «косвенные поставки» Киеву снарядов калибра 155 мм. В издании подчеркнули, что боеприпасов из Южной Кореи было поставлено больше, чем из Европы.

Ранее стало известно о планах немецкой оружейной компании Rheinmetall передать Украине десятки тысяч снарядов. Общая стоимость поставки равна «трехзначной сумме в миллионах евро», сообщили в концерне. Пресс-служба концерна уточнила, что поставка снарядов запланирована на 2024 год. Само рамочное соглашение с Rheinmetall на поставку 155-мм артиллерийских боеприпасов рассчитано до 2029 года.