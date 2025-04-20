В Южной Корее отказались сопротивляться американским пошлинам Financial Times: Южная Корея не станет сопротивляться торговым пошлинам США

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Хан Док Су

Южная Корея не будет сопротивляться американским пошлинам, заявил исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су. По его словам, которые передает Financial Times, страна находится в долгу перед США за экономическую помощь, оказанную в XX веке.

Наше промышленное могущество, наше финансовое развитие, наша культура, экономический рост и богатство в значительной степени зависят от помощи Соединенных Штатов, — подчеркнул политик.

Он напомнил, что после Корейской войны Вашингтон обеспечил Сеулу технологии, инвестиции и гарантии безопасности, что помогло создать в республике «очень комфортную инвестиционную среду для иностранцев». По словам Док Су, между ним и президентом США Дональдом Трампом состоялся «хороший» телефонный разговор, который продлился 28 минут. По его итогам Южная Корея готова обсудить сокращение своего торгового профицита, в том числе путем покупки американского сжиженного природного газа и коммерческих самолетов, резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что власти США и Китая смогут прийти к торговому соглашению в течение трех-четырех недель. Тем не менее переговорный процесс с китайским руководством еще далек от завершения, подчеркнул он. Хозяин Белого дома уверен, что внешнеторговым партнерам Вашингтона придется пойти на его условия.

До этого стало известно, что китайские компании полностью остановили закупку сжиженного природного газа из США. Последняя партия американского топлива прибыла в китайский порт 6 февраля. Один танкер, не успевший вовремя разгрузиться, был перенаправлен в Бангладеш.