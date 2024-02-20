В Южной Корее напомнили о санкциях после подарка Путина Ким Чен Ыну МИД Южной Кореи: Сеул следит за ситуацией с передачей Путиным Aurus Ким Чен Ыну

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС/kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

Южная Корея внимательно следит за развитием сотрудничества между Россией и КНДР, включая недавнее получение северокорейским лидером Ким Чен Ыном российского автомобиля Aurus, заявил официальный представитель МИД Республики Корея Им Су Сок. По его словам, которые приводит РИА Новости, Сеул надеется, что Москва и Пхеньян не будут нарушать санкции Совбеза ООН.

Что касается [сообщений] о том, что недавно президент [РФ Владимир] Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль <...>. Правительство внимательно следит за тенденциями в исполнении резолюций Совбеза, — заявил Им Су Сок.

Дипломат напомнил, что постановления Совета Безопасности ООН запрещают прямую или косвенную поставку, продажу или передачу транспортных средств, которые соответствуют кодам 86 — 89 Гармонизированной системы описания и кодирования товаров. К этой категории относятся дорогостоящие легковые автомобили.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о передаче северокорейскому лидеру автомобиля российского производства. По данным КНДР, машину 18 февраля получила сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин подарил коллеге из Северной Кореи автомобиль Aurus.