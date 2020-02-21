Число заражённых коронавирусом в Республике Корея возросло до 1261. Жертвами COVID-19 в азиатской стране стали 12 человек, в том числе иностранец.
Среди умерших — 36-летний гражданин Монголии, который был госпитализирован для пересадки печени. По состоянию на 26 февраля в сравнении с данными от 25 февраля было выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом,
Из-за вспышки вируса нового типа в Южной Корее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в эту страну. Предупреждение также касается путешествий в Италию и Иран, писал NEWS.ru.
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