https://static.news.ru/photo/5c64200a-5871-11ea-a858-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Число заражённых коронавирусом в Республике Корея возросло до 1261. Жертвами COVID-19 в азиатской стране стали 12 человек, в том числе иностранец.

Среди умерших — 36-летний гражданин Монголии, который был госпитализирован для пересадки печени. По состоянию на 26 февраля в сравнении с данными от 25 февраля было выявлено 115 новых случаев заражения коронавирусом, отмечает Yonhap.

Из-за вспышки вируса нового типа в Южной Корее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от поездок в эту страну. Предупреждение также касается путешествий в Италию и Иран, писал NEWS.ru.