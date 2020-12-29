В Южной Корее из-за птичьего гриппа уничтожили 10 млн голов домашней птицы

https://static.news.ru/photo/0168e63c-49c4-11eb-af04-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Canadian Press/PA Images/ТАСС

Власти Республики Корея сообщили о 20 случаях вспышки птичьего гриппа (H5N8) в стране. Чтобы остановить распространение вируса на птицефермах, было уничтожено 9,8 млн голов домашней птицы, в том числе более 5 млн кур.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства республики, согласно карантинным правилам уничтожению подлежит вся домашняя птица в радиусе 3 км от ферм, где было обнаружено заражение.

Эксперты считают, что H5N8 продолжит распространяться по стране, поскольку перелётные птицы, его основные переносчики, мигрируют до середины января.

Вспышки птичьего гриппа были зафиксированы по всей стране, включая провинции Кёнсан-Пукто, Чхунчхон-Пукто, Чолла-Намдо и Чолла-Пукто. Чтобы не допустить распространения инфекции, власти уничтожают уток, кур и перепелов. По мнению специалистов, вирус был занесён в страну дикими перелётными птицами.

Ранее Минсельхоз Франции сообщил о вспышке птичьего гриппа H5N8 на ферме в департамента Ланды. Болезнь подхватили шесть тысяч уток. Вирус был обнаружен в зоомагазинах страны. Очаг в департаменте Ланды является первым случаем, который произошёл на птичьей ферме. Вирус не представляет опасности для человека.

Кроме того, очаг заболевания был также обнаружен на юге страны, а в Англии из-за распространения этого вируса убили десятки тысяч индеек, писал NEWS.ru.

В 2016 году в Республике Корея произошла вспышка высокопатогенного штамма птичьего гриппа. Тогда за четыре месяца было уничтожено 38 млн голов домашней птицы, что привело к росту цен и дефициту мяса птицы.