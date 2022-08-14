В Южной Корее из-за ливней погибли 14 человек Yonhap: из-за ливней в Южной Корее погибли 14 человек

Фото: Wang Jingqiang/XinHua/Global Look Press

Сеул, Южная Корея

Число жертв ливней, прошедших на этой неделе в Южной Корее, возросло до 14 человек. Судьба ещё четырёх человек неизвестна, сообщает Yonhap.

Агентство отмечает, что только с 8 по 11 августа в Сеуле выпало в общей сложности 525 мм осадков. Из-за них в столичном регионе и близлежащих провинциях затопило почти три тысячи зданий, большинство из них — в Сеуле.

К числу жертв в Южной Корее отнесли и граждан, получивших ранения. Таких зарегистрировано 18 человек. Под временную эвакуацию попали 7480 человек по всей стране. Предупреждение о ливнях почти по всей стране отменили к вечеру 11 августа.

Ранее стало известно, что в начале августа в Сеуле за сутки с небольшим выпало 476 мм осадков, что стало абсолютным рекордом для этого региона за все 115 лет наблюдений. Только за один день на мегаполис пролилось столько дождей, сколько обычно выпадает за месяц сезона дождей, в Корее его называют «чанма», и он длится с конца июня по начала августа.