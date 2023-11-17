В Южной Корее хотят запретить есть собак В Южной Корее хотят принять закон о запрете с 2027 года продажи мяса собак

Фото: Ben Weller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Южной Корее готовят законопроект, запрещающий употребление в пищу мяса собак, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на председателя политического комитета правящей партии «Гражданская сила» Ю Ый Дона. По его словам, закон могут принять уже в этом году, на окончательное прекращение этой практики дадут три года, и с 2027 года начнут штрафовать.

Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак. С момента опубликования специального закона фермы, занимающиеся выращиванием собак для еды, и предприятия, занимающиеся разделкой и продажей мяса должны будут зарегистрироваться в органах местного самоуправления и представить план мероприятий по прекращению деятельности, — заявил он.

В правительстве республики располагают данными, что в стране имеются более 1150 ферм, выращивающих собак. Мясо животных поступает в более чем 1600 ресторанов.

Ранее сообщалось, что в течение нескольких десятилетий Южная Корея сталкивалась с критикой из-за обычая готовить блюда из мяса собак. Международные группы по защите прав животных занимались спасением псов, переправляя их за границу, в том числе в США, Великобританию и Канаду. По данным Humane Society International (HSI), с 2015 года около 1600 собак были спасены с 13 южнокорейских ферм.