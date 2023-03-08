В Южной Корее грузовик с удобрениями въехал в толпу

Фото: NEWSIS/Global Look Press

В провинции Чолла-Пукто Южной Кореи грузовик, перевозивший удобрения, въехал в толпу людей, передает агентство Yonhap. По предварительным данным, три человека погибли еще 12 получили серьезные травмы.

Сообщается, что 1-тонный грузовик врезался в группу людей на парковке здания сельскохозяйственного кооператива в 10:30 по местному времени (04:30 мск).

13 февраля фургон врезался в толпу людей в нью-йоркском районе Бруклин. По данным полиции, по меньшей мере восемь человек получили травмы, два гражданина госпитализированы в критическом состоянии. Водитель машины попытался покинуть место преступления, однако полиция позже смогла его задержать.

10 февраля в Иерусалиме водитель за рулем автомобиля протаранил автобусную остановку с людьми, погибли шестилетний ребенок и 20-летний мужчина, пять человек ранены. СМИ сообщили, что 31-летний водитель автомобиля из восточной части города действовал намеренно. Его ликвидировали прибывшие на место полицейские. Власти Израиля расценили происшествие как террористический акт.