https://static.news.ru/photo/d42854d6-6423-11ea-b1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Сотрудница магазина в японской префектуре Ниигата заметила, что посетители воруют от трёх до пяти рулонов туалетной бумаги ежедневно из-за паники, обусловленной вспышкой коронавируса. Минк Итачибе разместила рядом с ними плакаты с проклятиями и тремя глазами.

В интервью CNN японка пояснила , что глаза отпугивают потенциальных воров, так как будто следят за ними. В надписях рядом с ними сказано, что позарившихся на чужое «выследит голодный монстр и сожрёт».

Я сделала это в шутку, но, кажется, она сработала, — заявила работница магазина, отметив, что в Японии люди могут быть довольно суеверны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призывал граждан не скупать всю туалетную бумагу, так как в стране не ожидается дефицита этой продукции, писал NEWS.ru.