В японской Окинаве объявили воздушную тревогу

Фото: Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press

Сигнал воздушной тревоги включили в японской префектуре Окинава, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны и береговую охрану Японии. Сирены зазвучали в связи с ракетным пуском баллистической ракеты КНДР.

Агентство отмечает, что местным жителям рекомендовали временно спрятаться в зданиях или подземных помещениях.

При этом северокорейская ракета миновала воздушное пространство Японии и улетела в сторону Тихого океана. Предупреждение об эвакуации впоследствии сняли. Власти Японии в такой ситуации не предприняли попыток сбить ракету КНДР.

Между тем местных жителей Окинавы призвали в случае обнаружения неизвестных предметов, которые могли бы быть частями ракеты, не приближаться к ним, а сразу вызвать представителей правоохранительных органов.

Северная Корея, как ранее стало известно, запустила баллистическую ракету, вероятно, со своим первым спутником-разведчиком.

Ранее глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что ядерная война на Корейском полуострове неизбежна. По его словам, вопрос не в том, будет она или нет, а в том, кто и когда ее начнет. Он отметил, что США с начала года перебросили в Южную Корею колоссальные ядерные средства, чем ставят ситуацию на грань ядерной войны.