В Японии заявили об изучении указа Путина по «Сахалину-2» Замгенсека правительства Японии: в Токио изучают указ Путина по «Сахалину-2»

Фото: Петр Цырендоржиев/ТАСС

Россия, Сахалин

Заместитель генсекретаря кабинета министров Японии Сэйдзи Кихара заявил, что в Токио изучают указ российского президента Владимира Путина о проекте «Сахалин-2». По словам чиновника, нельзя допустить ущемления прав Японии в сфере добычи полезных ископаемых. Он отказался комментировать документ, согласно которому собственность компании-оператора проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) переходит в собственность компании, которую создаст правительство России, сообщает РИА Новости.

Нам известно об указе президента России. Рассуждая с общих позиций, нельзя допустить ущемления прав нашей страны в области полезных ископаемых. В настоящее время мы изучаем вопрос того, что будет происходить с долей японских предприятий в проекте «Сахалин-2», — пояснил Кихара.

Чиновник уточнил, что пока Япония не может дать ответы на вопросы по решению Путина. Акционерами компании-оператора «Сахалин Энерджи» были японские Mitsui & Co (12,5%) и Mitsubishi (10%).

30 июня Путин предписал правительству сменить оператора проекта «Сахалин-2». Власти Японии ранее намеревались сохранить участие национальных корпораций в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В Токио подчеркивали, что цены на энергоносители могут оставаться высокими еще долгое время, а их стабильные поставки по проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» позволят снизить негативный эффект от глобального роста стоимости ресурсов.