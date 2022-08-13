В Японии намерены сохранить доли в нефтегазовых проектах на Сахалине Министр экономики Японии Нисимура: мы хотим сохранить доли в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2»

Фото: vk.com/rosneftru

Японские власти планируют сохранить свои доли в нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», заявил новый министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура газете Nikkei. Он подчеркнул, что оба проекта крайне важны для Японии с точки зрения стабильных поставок энергоресурсов.

В нашем курсе на сохранение интересов в проектах изменений нет, — сказал Нисимура.

«Сахалин-1» — один из крупнейших в РФ нефтегазовых проектов, реализованных с помощью прямых иностранных инвестиций. В проекте участвуют «Роснефть», японская Sodeco и индийская ONGC Videsh.

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на условиях раздела продукции. Контрольный пакет акций принадлежит «Газпрому». Доли имеют британская Shell и японские Mitsui и Mitsubishi.

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ о применении специальных мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в отношении недружественных стран. До конца 2022 года вводится запрет на сделки с акциями стратегических предприятий РФ со стороны недружественных государств. Дополнительно запрещается проводить сделки с долями участников соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1».