В Японии завершили пятый этап сброса очищенной воды с АЭС «Фукусима-1»

Оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» завершил пятый этап сброса очищенной воды со станции, следует из заявления компании Tokyo Electric Power. В ходе последнего этапа было сброшено в общей сложности 7,8 тысяч тонн, вода сбрасывалась партиями не более 500 тонн в сутки, как и в предыдущие разы.

К настоящему моменту со станции в общей сложности сбросили 38 тысяч тонн очищенной воды. Во время пятого этапа этой процедуры случился сбой в энергоснабжении станции из-за повреждения кабеля во время земляных работ, однако нештатная ситуация не повлияла не сроки. Специалисты МАГАТЭ во время визита на станцию в конце апреля резюмировали, что процесс идет согласно установленному плану.

К сбросу воды с АЭС «Фукусима-1» в Японии приступили в августе. В конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что после первого сброса воды с аварийной АЭС никакой опасной продукции в России выявлено не было.

В феврале на «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Это случилось на оборудовании по очистке воды от радионуклидов. Предполагается, что часть радиоактивной воды ушла в почву. Утечки воды с АЭС в море выявлено не было.