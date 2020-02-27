Фото: Gary Lee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из-за эпидемии коронавируса временно закрыли традиционный театр кабуки. Выступления приостановлены до 10 марта на главной сцене в Токио и на площадках в городах Киото и Осака.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на организатора выступлений компанию «Сётику».

Накануне власти Японии до 15 марта закрыли государственные музеи и театры. По последним данным, число жертв коронавируса в стране достигло восьми человек.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за угрозы коронавируса Роспотребнадзор обязал московских ресторанов обеспечить персонал медицинскими масками и антисептиками. Ведомство также предписало ежечасно обрабатывать дверные ручки и кассовые аппараты и дважды в сутки проводить полную дезинфекцию помещений.

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