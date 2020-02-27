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Ситуация с распространением коронавируса будет взята властями под контроль к концу апреля. Об этом заявил представитель госкомитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Он отметил, что все необходимые меры для этого принимаются как правительством страны, так и медиками. По словам чиновника, в настоящее время эпидемия коронавируса в КНР достигла своего пика, сообщает агентство...