В Японии загорелась атомная электростанция Kyodo: в машинном зале японской АЭС «Симанэ» произошло возгорание

Фото: Kimimasa Mayama/Keystone Press Agency/Global Look Press

На японской атомной электростанции «Симанэ» произошел пожар, сообщает агентство Kyodo. По информации издания, возгорание случилось в машинном зале второго энергоблока в районе распределительного ящика. Руководство АЭС осуществляет оператор Chugoku Electric Power.

К настоящему моменту причина возгорания все еще не установлена. Издание уточнило, что пожар был оперативно потушен. В результате происшествия никто не пострадал. Специалисты уже провели все необходимые проверки, которые показали, что инцидент не оказал негативного воздействия на окружающую среду.

Атомная электростанция «Симанэ» расположена в одноименной префектуре на юго-западе острова Хонсю. Она была построена в 1971 году на побережье Японского моря.

Ранее сообщалось, что реакторную установку энергоблока № 4 Запорожской атомной электростанции успешно перевели в состояние «холодный останов». По информации пресс-службы, работы были выполнены в штатном режиме, никаких нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Кроме того, радиационный фон ни на промышленной площадке, ни в санитарно-защитной зоне не изменился.