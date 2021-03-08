В Японии зафиксировано восемь случаев анафилаксии от вакцины Pfizer

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С 5 марта в Японии произошло восемь случаев анафилаксии после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Все пострадавшие женщины в возрасте от 20 до 59 лет. Приступ происходил в интервале от 5 до 30 минут после вакцинации. У женщин фиксировалось учащение или затрудненность дыхания, наблюдалась отёчность век, сыпь, понижение давления. Во всех случаях приступ удавалось купировать, пишет РИА Новости.

Первый случай аналогичной реакции на препарат был выявлен в Японии 5 марта. Тогда плохо себя почувствовала женщина в возрасте от 30 до 40 лет. Второй аналогичный случай произошёл 7 марта. Тогда аллергические симптомы появились у женщины в возрасте от 20 до 30 лет. В течение 25 минут после введения препарата у неё развились кашель, температура, снижение давления, затруднение дыхания и зуд. Никаких сопутствующих заболеваний у пострадавшей выявлено не было. Отмечается прямая связь между вакцинацией и реакцией на неё.

В настоящее время в Японии единственным одобренным препаратом против коронавируса является вакцина от компании Pfizer. Она получила одобрение 14 февраля.

В Японии первый этап вакцинации стартовал 17 февраля. Он охватывает 40 тысяч медработников в 100 учреждениях по всей стране. На данный момент первую дозу препарата получили 46 тысяч человек. Второй этап охватит 4,7 млн медработников. С апреля прививать начнут 36 млн пожилых людей старше 65 лет, писал NEWS.ru.