В Японии зафиксирован новый рекорд по числу тяжелобольных COVID-пациентов

https://static.news.ru/photo/cc1da1aa-b53b-11eb-8533-96000091f725_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Не менее 1231 человека находятся в Японии в тяжёлом состоянии после заражения коронавирусом. Этот показатель достиг в стране рекордной отметки, сообщает телеканал NHK.

Последний раз антирекорд был обновлён 11 мая, тогда было зафиксировано 1176 тяжелобольных пациентов. 7 мая власти сообщили о 1131 инфицированном в тяжёлом состоянии.

Власти страны ввели режим чрезвычайной ситуации. Он действует до 31 мая в Токио, в юго-западной префектуре Фукуоке, центральной Айти, а также в западных префектурах Осака, Хёго и Киото. Общее число заболевших коронавирусом в стране достигло 673 тысячи человек, скончались более 11,3 тысячи.

Ранее в Индии был установлен новый рекорд по числу умерших людей от коронавирусной инфекции. 11 мая в стране скончались 4205 человек. До этого максимальное число умерших граждан было зафиксировано 8 мая, тогда болезнь унесла жизни 4187 человек. С начала апреля в Индии стали фиксировать резкий рост случаев заражаемости коронавирусом. К середине месяца стали появляться сведения о скачке уровня смертности.