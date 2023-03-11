В Японии задержали троих суши-террористов YTV: в Японии полиция задерживает посетителей ресторанов, облизывающих чужую посуду

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Три человека арестованы в Японии за «неприятные видео», на которых посетитель суши-ресторанов загребает суши с конвейера, съедает их наполовину и запивает соевым соусом прямо из горлышка предназначенной для общего пользования бутылки. То же самое он проделывает и с соусом, выдавливая его себе в рот, из которого сыплются куски еды. Как рассказывает местное издание YTV, трое 21-летних мужчин признались, что сделали это, считая такое развлечение забавным.

Видеоролики из ресторанов самообслуживания появились в сети 3 февраля, а 4 февраля администрация ресторана представил отчет о повреждениях полиции, приложив к нему записи с камер видеонаблюдения. 5 февраля 19-летний парень, снявший и разместивший это видео, был арестован по подозрению в «насильственном воспрепятствовании ведению бизнеса». 8 марта по тем же обвинениям были арестованы 21-летний Рёмаса Ёсино и 15-летняя девочка. Адвокат Масатака Камей пояснил, что ситуация вполне может стать поводом для иска о возмещении ущерба стоимостью от 10 тысяч до 100 млн иен, в случае несовершеннолетнего ответственность будет нести родитель.

Со 2 марта крупная сеть ресторанов Kura Sushi в Японии установила во всех магазинах новую систему видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Камеры обнаруживают подозрительное открытие и закрытие крышек на ленте, после чего в офисе прозвучит оповещение о подтверждении мошенничества и ответственное лицо свяжется с руководителем магазина по телефону. Блюдо с повреждениями будет немедленно удалено, а посетителя привлекут к ответственности.

Ранее в Японии автомобиль врезался в ресторан, в результате чего скончался водитель и пострадали три посетителя. Пострадавшие получили легкие травмы и порезы осколками разбитых стекол.