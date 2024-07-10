Россиянина задержали в Японии за торговлю гидроциклами В Японии задержали россиянина по подозрению в обходе санкций

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Полиция Японии задержали россиянина по подозрению в поставке гидроциклов и другого оборудования в обход санкций, сообщает ТАСС, со ссылкой на Генконсульство России в Осаке. Это первое задержание в стране по обвинению в экспорте подсанкционных товаров в РФ.

С нами связалась полиция и уведомила о факте задержания российского гражданина. Мы находимся с ними в контакте по этому вопросу и выясняем детали, касающиеся задержания, — отметили в диппредставительстве

По данным японских СМИ, гражданин РФ в январе 2023 года ввез в Россию подержанные мотоциклы, двигатели для кораблей и гидроциклы, несмотря на запрет. Правоохранительные органы утверждают, что владелец компаний в Осаке отправил в РФ контейнер с товарами на сумму 22,7 млн рублей.

В конце июня Россия выразила протест Японии из-за планов Токио с 19 по 25 июля провести серию совместных с ФРГ и Испанией военных учений у российской границы на острове Хоккайдо. Москва предупредила, что за этим могут последовать адекватные контрмеры для укрепления обороноспособности России. В МИД РФ добавили, что Токио указали на недопустимость подобной «провокационной военной активности» у дальневосточных рубежей России. Кроме того, подчеркнули в МИД, такие действия будут расцениваться РФ как потенциальная угроза.