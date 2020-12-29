В Японии выявлено ещё шесть случаев заражения новым штаммом COVID-19

В Японии выявило ещё шесть случаев заражения новым штаммом коронавируса у граждан, прибывших в страну. Четверо заражённых прибыли из Великобритании, двое — совершили поездку в ОАЭ.

Об этом сообщается в отчёте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, пишет ТАСС.

Ранее в Японии зафиксирован один случай заражения новым штаммом коронавирусной инфекции, завезённый в страну из ЮАР. До этого инфекцией заразились шесть человек, побывавших в Великобритании. В связи с этим Япония 25 декабря объявила о закрытии авиасообщения с ЮАР, а затем власти приостановили въезд в страну иностранных граждан из всех стран мира.

В Японии ситуация с коронавирусной инфекцией стала ухудшаться в ноябре, суточный прирост заболевших в стране составляет порядка 2,5 тысячи человек. За всё время пандемии общее число заразившихся составило свыше 224 тысяч человек, жертвами заболевания стало более 3,3 тысячи пациентов.

В ЮАР 21 декабря официально было объявлено о начале второй волны пандемии, которая была вызвана мутировавшим коронавирусом. Его впервые обнаружили в конце октября на территории округа Нельсон Мандела Бэй на побережье Индийского океана. Этот вариант вируса широко распространяется в Великобритании.

Выявленная мутация COVID-19 была зафиксирована уже во многих странах. Поэтому власти некоторых государств, в том числе России, ограничили авиасообщение с Великобританией или вовсе закрыли границы.

Британские учёные ранее сообщили, что новая вариация вируса может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, новый штамм доминирует в британской столице, писал NEWS.ru.