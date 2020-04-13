В Японии выявили 530 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/fb7375c8-7d4d-11ea-902c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

В Японии 12 апреля коронавирус был выявлен у 530 человек, четыре пациента скончались. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения.

В Стране восходящего солнца за весь период пандемии было зарегистрировано 7967 случаев заражения COVID-19, 712 из которых связаны с круизным лайнером Diamond Princess. Жертвами инфекции стали 114 человек, уточняет CNN.

Японские врачи считают, что им удалось найти средство блокировки размножения коронавируса. Свои выводы они называют предварительными, писал NEWS.ru.