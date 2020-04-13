В Японии выявили 530 случаев заражения коронавирусом

В Японии 12 апреля коронавирус был выявлен у 530 человек, четыре пациента скончались. Об этом сообщило местное Министерство здравоохранения.
В Стране восходящего солнца за весь период пандемии было зарегистрировано 7967 случаев заражения COVID-19, 712 из которых связаны с круизным лайнером Diamond Princess. Жертвами инфекции стали 114 человек,
Японские врачи считают, что им удалось найти средство блокировки размножения коронавируса. Свои выводы они называют предварительными, писал NEWS.ru.
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