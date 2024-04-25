В Японии высказались о вето РФ по резолюции о ядерном оружии в космосе Кабмин Японии выразил сожаление из-за позиции России об оружии в космосе

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Власти Японии с сожалением относятся к решению России использовать вето на проект резолюции Вашингтона и Токио, в которой были изложены положения о неразмещении ядерных вооружений в космическом пространстве, передает ТАСС со ссылкой на генсека кабинета министров Есимаса Хаяси. Документ рассматривался в Совете Безопасности ООН, члены которого обладают правом вето.

Однако очень жаль, что Россия, которая, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, предпочла наложить вето на эту резолюцию относительно мира и безопасности в космическом пространстве, — говорится в заявлении.

Хаяси добавил, что при создании резолюции проводились честный и прозрачные дискуссии, а одной из ее целей было устранение разногласий среди членов международной организации, включая РФ и КНР. По его словам, позиция Токио по этому вопросу не изменилась — в Японии считают, что в космосе не должно быть никакого ядерного оружия. В завершение он отметил, что японская сторона продолжит работу для достижения такого результата.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что РФ отклонила проект о вооружениях в космосе из-за отказа принять инициированные Москвой и Пекином поправки. По ее словам, таким образом Россия выступила против планов США создать новые обязательства,