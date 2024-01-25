В Японии вынесли приговор поджигателю аниме-студии Kyoto Animation Поджигателя аниме-студии Kyoto Animation приговорили к смертной казни

Фото: Du Xiaoyi/XinHua/Global Look Press

Журналисты собираются вокруг здания студии Kyoto Animation после поджога в Киото, Япония, 19 июля 2019 год

Окружной суд Киото вынес приговор в отношении 45-летнего Синдзи Аобу, которого обвиняли в поджоге анимационной студии Kyoto Animation в июле 2019 года. В результате возникшего в здании пожара погибли 36 человек. Как сообщает информационное агентство Kyodo, Аобу приговорили к смертной казни. Таким образом, суд полностью удовлетворил требование японской прокуратуры, потребовавшей высшей меры наказания для обвиняемого.

Инцидент в студии Kyodo Animation произошел 18 июля 2019 года. По данным следствия, Аобу проник в здание с канистрами бензина, после чего устроил поджог. В результате происшествия погибли 36 человек, еще 33 человека пострадали. Отмечается, что сам Аобу также получил ожоги из-за возникшего возгорания. В зал суда обвиняемого ввезли на инвалидной коляске.

В ходе заседания Аобу объяснил причины поджога. По его словам, он считал, что студия Kyoto Animation украла его идеи, которые он предоставил на организованном компанией конкурсе. Предполагалось, что поджигателя могут признать невменяемым, на чем настаивала сторона защиты. Однако в конечном счете экспертиза установила, что в момент совершения преступления Аобу отдавал отчет своим действиям. Суд приговорил 45-летнего японца к смертной казни.

Как сообщалось ранее, суд американского штата Алабама вынес приговор в отношении наемного убийцы Кеннета Смита. Мужчину приговорили к смертной казни с применением «невиданного ранее» способа, заключающегося в использовании газообразного азота.