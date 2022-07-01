В Японии впервые за семь лет ввели режим экономии электричества В Японии из-за жары до конца сентября ввели режим экономии электричества

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Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии. Власти призвали граждан и владельцев предприятий разумно сократить потребление на летний период, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что данный шаг власти объяснили расчетами, которые показывают критические цифры запаса электроэнергии при наступлении сильной жары. Так, коэффициент запаса электроэнергии может составить всего 3,7%, а критическим является уровень 3%. Речь идет почти обо всех районах Японии, кроме южной Окинавы и острова Хоккайдо на севере.

Требованиями экономии предполагается использование кондиционеров и других электроприборов, которые помогут избежать теплового удара, но при этом сокращение потребления электричества на второстепенные цели, в число которых входят, к примеру, рекламные вывески или демонстрация работы телевизоров в магазинах.

На текущей недели в ряде районов Японии столбик термометра поднимался до отметки в 40 градусов, а в Токио 30 июня был установлен температурный рекорд для данного месяца — выше 36 градусов.

Ранее стало известно, что японские фермеры намереваются уменьшить производство риса и начать больше выращивать пшеницу и сою. Это связано с резким ростом цен на привычный для жителей страны продукт. Отмечается, что в 37 из 47 префектур в ближайшее время сократятся посевные площади под рис. На данный момент для внутреннего рынка Япония производит 20% пшеницы и 10% сои, остальное импортируется.