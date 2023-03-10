В Японии впервые подтвердили смерть пациента из-за прививки от ковида

Фото: AFLO/Global Look Press

люди регистрируются для получения вакцины от COVID-19 на арене Будокан в парке Онояма в Наха, префектура Окинава, Япония. Архивное фото

Минздрав Японии впервые подтвердил прямую связь смерти пациента с вакцинацией от коронавируса, сообщает агентство Kyodo. За время пандемии в Японии умерли по меньшей мере две тысячи человек, привитых от коронавируса, но прямой связи летальных исходов с вакцинацией до настоящего времени выявлено не было.

На сегодняшний день в Японии свыше 104 млн человек привиты одним компонентом вакцины от коронавируса, более 103 млн человек – двумя компонентами и свыше 86 млн – тремя компонентами. За время пандемии коронавирусом в Японии заразились более 33,2 млн человек. Жертвами инфекции в стране стали около 73 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Adventure World в японском поселке Сирахама два льва – 19-летний самец и 21-летняя самка – умерли от коронавируса. Непосредственной причиной смерти стала пневмония, однако исследования образцов в Национальном институт инфекционных заболеваний показало, что животные заразились COVID-19. Предполагается, что это произошло в начале января. Инфекция передалась львам от двух заболевших смотрителей зоопарка. Считается, что это первый случай заражения среди животных зоопарка в Японии.