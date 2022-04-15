В Японии упали цены на подержанные автомобили

В Японии упали цены на подержанные автомобилиYomiuri Shimbun: цены на подержанные автомобили в Японии снизились впервые за два года
В Японии впервые за два года снизились цены на подержанные автомобили. Это произошло на фоне введения антироссийских санкций и сокращения экспорта в Россию. Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun.
По данным издания, в феврале текущего года показатель
В последние месяцы покупатели часто делали выбор в пользу подержанных автомобилей, чтобы избежать длительного ожидания новой машины. В этой связи цены на вторичном рынке неуклонно росли. Однако в марте из-за введения санкций в отношении России по причине проведения спецоперации на Украине картина поменялась. РФ была главым направлением экспорта подержанных авто и в результате в марте ряд японских компаний зафиксировал падение уровня поставок на 90%.
В 2021 году продажи подержанных машин в Японии составили 6,7 млн единиц, новых — 4,5 млн. На экспорт было направлено 1,22 млн авто, из них в Россиию — 160 тысяч единиц, или 16,7% общего объёма экспорта. Доля экспорта в ОАЭ составила 13,3%, в Новую Зеландию 10,4%.
Ранее сообщалось, что более половины россиян в обозримой перспективе намерены поменять автомобиль. Из них 32% намерены приобрести вместо имеющегося новый автомобиль, а 21% — подержанный. При этом воспользоваться кредитом на покупку машины планируют 30% опрошенных, 32% респондентов рассчитывают, что им хватит собственных сбережений, а 36% хотят использовать средства от продажи нынешнего автомобиля.