В Японии упали цены на подержанные автомобили

В Японии впервые за два года снизились цены на подержанные автомобили. Это произошло на фоне введения антироссийских санкций и сокращения экспорта в Россию. Об этом пишет газета Yomiuri Shimbun.

По данным издания, в феврале текущего года показатель достиг пикового уровня 1,06 млн иен ($7,9 тысячи). Причиной стал мировой дефицит полупроводников и перебои в поставках новых автомобилей из-за сокращения производства. В марте цены снизились примерно на 10% до уровня 910 тысяч иен ($7,1 тысячи). Последний раз снижение средних ценовых показателей на подержанные автомобили фиксировалось в стране в марте 2020 года после нчала пандемии кронавируса.

В последние месяцы покупатели часто делали выбор в пользу подержанных автомобилей, чтобы избежать длительного ожидания новой машины. В этой связи цены на вторичном рынке неуклонно росли. Однако в марте из-за введения санкций в отношении России по причине проведения спецоперации на Украине картина поменялась. РФ была главым направлением экспорта подержанных авто и в результате в марте ряд японских компаний зафиксировал падение уровня поставок на 90%.

В 2021 году продажи подержанных машин в Японии составили 6,7 млн единиц, новых — 4,5 млн. На экспорт было направлено 1,22 млн авто, из них в Россиию — 160 тысяч единиц, или 16,7% общего объёма экспорта. Доля экспорта в ОАЭ составила 13,3%, в Новую Зеландию 10,4%.

Ранее сообщалось, что более половины россиян в обозримой перспективе намерены поменять автомобиль. Из них 32% намерены приобрести вместо имеющегося новый автомобиль, а 21% — подержанный. При этом воспользоваться кредитом на покупку машины планируют 30% опрошенных, 32% респондентов рассчитывают, что им хватит собственных сбережений, а 36% хотят использовать средства от продажи нынешнего автомобиля.