Работающая гидом жительница Японии повторно заразилась COVID-19, сообщило правительство префектуры Осака.
В первый раз инфицирование было выявлено у женщины в конце января. 1 февраля её выписали из госпиталя после прохождения курса лечения. Вирус нового типа был вновь диагностирован 26 февраля после того, как женщина пожаловалась на боли в горле и груди,
В Стране восходящего солнца жертвами коронавируса стали семь человек, в том числе четверо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, писал NEWS.ru.
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