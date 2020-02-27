https://static.news.ru/photo/101b0a78-5935-11ea-9abb-fa163e074e61_660.jpg Токио, Япония Фото: Juan Mijangos/AFLO/Global Look Press

Работающая гидом жительница Японии повторно заразилась COVID-19, сообщило правительство префектуры Осака.

В первый раз инфицирование было выявлено у женщины в конце января. 1 февраля её выписали из госпиталя после прохождения курса лечения. Вирус нового типа был вновь диагностирован 26 февраля после того, как женщина пожаловалась на боли в горле и груди, отмечает Reuters. Это первый случай повторного заражения новым типом вируса в Японии.

В Стране восходящего солнца жертвами коронавируса стали семь человек, в том числе четверо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, писал NEWS.ru.